“Qarabağ Dirçəliş Fondu” üçün bank hesabları açılıb

“Qarabağ Dirçəliş Fondu” fəaliyyətə başlayanadək vəsaitlərin toplanılması məqsədi ilə bank hesabları açılıb.

Bu barədə “Report”a Maliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 04 yanvar tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması, habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyi göstərilməsini və sərmayələrin cəlb edilməsini, bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafını təmin edən, eləcə də ölkə daxilində və ölkə xaricində zəruri təşviqat işlərini həyata keçirilməsi məqsədi ilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxs yaradılıb.

Fond fəaliyyətə başlayanadək vəsaitlərin toplanılması məqsədi ilə “Azərbaycan Beynəlxlaq Bankı” ASC-də aşağıda qeyd edilən rekvizitlərlə bank hesabları açılıb:

AZN

Hesabın adı: AZ MN DXA 1 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ

(QARABAĞ DİRÇƏLİŞ FONDU)

VÖEN: 1700986181

Manat hesabı: AZ65IBAZ36010039449328518204

Bankın adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filialı

Swift kodu: IBAZAZ2X

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944

Bankın kodu: 805722

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Bankın ünvanı: Bakı şəhəri, Z.Tağıyev küç. 3

Tel: (+99412) 937

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – USD

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ86IBAZ36020038409328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank Trust

Company Americas,

New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank,

New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA,

New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon,

New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – EUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ66IBAZ36020039789328518204

Additional correspondent banks:

Commerzbank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: COBADEFFXXX

400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX

DE33500700100949949200

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – GBP

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ81IBAZ36020038269328518204

Additional correspondent banks:

Deutsche Bank

AG,London SWIFT/BIC: DEUTGB2L

840032645700006

JPMorgan Bank N.A

Chaseside,

Bournemouth SWIFT/BIC: CHASGB2L

67101712

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – TRY

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z.Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ04IBAZ36020049499328518204

Correspondent bank: Turkiye Is Bankasi

SWIFT/BIC: ISBKTRIS

TR260006400000101790006744

FOR INTERNATIONAL TRANSFERS – RUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487,

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(KARABAKH REVIVAL FUND)

Beneficiary account: AZ06IBAZ36020038109328518204

Correspondent bank: The International Bank of Azerbaijan - Moscow

SWIFT/BIC: IBAZRUMM

Correspondent account: 30111810500000000001

MOSCOW Correspondent

Account RUR: 30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12