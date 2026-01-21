İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıb

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:54
    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 198,5 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 0,3 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 9 % artaraq 14 milyard 956,7 milyon manat olub.

