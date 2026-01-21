İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunluq dərəcəsi yüksəldilib

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:11
    Azərbaycanın ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunluq dərəcəsi yüksəldilib

    Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq standartlara uyğunluq dərəcəsi yüksəldilib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu sahədə Azərbaycanın 5-ci raund qiymətləndirilməsi üzrə birinci tərəqqi hesabatı Avropa Şurasının Cinayət Yolu ilə Əldə Edilmiş Əmlakın Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin (MONEYVAL) plenar iclasında təsdiq edilib.

    Hesabat 2023-cü ildə qəbul edilmiş qiymətləndirmə hesabatında müəyyən olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə irəliləyişləri əks etdirir. MONEYVAL-ın qiymətləndirməsinə əsasən Azərbaycan bu istiqamətdə əhəmiyyətli irəliləyiş nümayiş etdirib. Azərbaycan bu sahədə ölkədaxili və beynəlxalq strategiyaların hazırlanması və təbliğini həyata keçirən hökumətlərarası Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun (FATF) standartlarına uyğunluq dərəcəsinin yüksəldilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirib.

    MONEYVAL-ın 2023-cü il üzrə qiymətləndirməsindən sonra Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə risklərin qiymətləndirilməsini tamamlayıb. ƏL/TMM və benefisiar mülkiyyətçilik üzrə şəffaflığı təmin edən sistemlə bağlı yeni qanunvericilik və normativ aktlar qəbul olunub, maliyyə institutlarının fəaliyyətini tənzimləyən sahəvi qanunlara dəyişikliklər edilib, bu sahədə maarifləndirmə və təlimatlandırma aparılıb. Tələb olunan standartlara uyğun statistik məlumatların əhatə dairəsi genişləndirilib, hüquq, mühasibat və auditor xidmətləri üzrə nəzarət təkmilləşdirilib.

    Nəticədə MONEYVAL ekspertləri Azərbaycan hökumətinin ƏL/TMM sahəsində qanunvericilik və tənzimləyici çərçivənin FATF tövsiyələrinə uyğunluğunun əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını vurğulayıb. Təqdim edilmiş əsaslandırmalar nəzərə alınaraq, 7 FATF tövsiyəsinin hər biri üzrə müraciətə dair müsbət qərar verilib və həmin tövsiyələrlə bağlı reytinqlər yüksəldilib.

    Azərbaycan qarşıdakı mərhələdə MONEYVAL ilə institusional əməkdaşlığın davamlılığını təmin edəcək. Görülən tədbirlər ölkənin beynəlxalq maliyyə institutları və tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsinə, habelə maliyyə sisteminin şəffaflığının və hüquq-mühafizə orqanlarının bu sahədə fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edir.

    MONEYVAL Maliyyə Monitorinqi Xidməti

    Son xəbərlər

    16:39

    Tramp İsveçrədədir

    Digər ölkələr
    16:28

    ANAMA Xankəndiyə köçən sakinlərə maarifləndirmə tədbiri keçirib

    Daxili siyasət
    16:26

    "SOCAR Karbamid" zavodunun hədəfləri açıqlanıb

    Energetika
    16:25

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qızıl tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    16:20

    Azərbaycanın su anbarlarındakı ehtiyatların həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:20

    Levandovskinin "Barselona"dakı gələcəyi özündən asılıdır

    Futbol
    16:19

    Bakı ilə Kabul minatəmizləmə və fövqəladə hallar sahəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:17
    Foto
    Video

    "Analar bizi dünyaya gətirir, Vətən isə qucağına alır": Qarabağın cənub qapısından – REPORTAJ

    Qarabağ
    16:16

    Fon der Lyayen: Avropa öz təhlükəsizlik strategiyasını təkrar nəzərdən keçirməlidir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti