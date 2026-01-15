Milyardlıq bankdan 30 milyonluq mənfəət - "Bank of Baku"dan kəskin artım!
- 15 yanvar, 2026
- 17:20
Ölkənin seçilən banklarından olan "Bank of Baku" ASC ötən ilin 4-cü rübü üzrə maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.
Bank xalis mənfəətdə 2025-ci ili 30,5 milyon manat üzəri xalis mənfəət göstəricisi ilə başa vuraraq 2024-cü ilə nisbətən əhəmiyyətli artıma nail olub.
Bu, illik müqayisədə 20 %-dən çox, yəni 5 milyon manatdan çox artım deməkdir. Xalis mənfəətdə əldə olunan bu nəticə 2025-ci ilin 3-cü rübü ilə müqayisə olunduqda 27 %-dən çox artımla müşahidə olunur.
"Bank of Baku"nun maliyyə hesabatında digər göstəricilərdə də müsbət dinamika izlənilir. Müştərilərə verilmiş kreditlərin məbləği son bir ildə 20 % artaraq 760 milyon manatdan 910 milyon manata yüksəlib. 910 milyon manatlıq kredit portfelinin əsas hissəsini istehlak kreditləri təşkil edir. 699 milyon manatlıq istehlak kreditləri portfelində də 2024-cü illə müqayisədə 21 % artım var. Biznes kredit portfeli isə 148 milyon manat təşkil edir ki, bu da 12 % artım deməkdir.
Bankın depozit portfelində isə son bir ildə 592 milyon manatdan 740 milyon manata qədər yüksəlmə müşahidə olunur. 2024-cü ilin 4-cü rübü ilə müqayisədə 25 %, 2025-ci ilin 3-cü rübü ilə müqayisədə isə müşahidə olunan 6 %-lik artım müştərilərin "Bank of Baku"ya yüksələn etimadının göstəricisidir.
"Bank of Baku"nun kapital göstəriciləri də 2024-cü ilin eyni dövrünə nəzərən 13% artaraq 155 milyon manatdan 175 milyon manata qədər yüksəlib.
Hesabatlar göstərir ki, "Bank of Baku" "1 milyardlıq bank" hədəfinə də nail olub. Bankın cəmi öhdəliklər və kapital üzrə göstəriciləri 1 milyard 152,476 milyon manatdır.
"Bank of Baku" 20 filialında 1 milyondan çox həm fiziki, həm də hüquqi şəxs olan müştərilərinə müxtəlif bankçılıq xidmətləri təqdim edir.
"Bank of Baku"nun məhsul və xidmətləri haqqında ətraflı məlumatla 145 Məlumat Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq, bankın rəsmi veb səhifəsi – www.bankofbaku.com daxil olaraq tanış olmaq olar.