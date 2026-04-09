"Meqa Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 09 aprel, 2026
- 14:56
"Meqa Sığorta" ASC 2025-ci ili 3,222 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 18,3 % çoxdur.
Ötən il "Meqa Sığorta"nın gəlirləri 35,968 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 1,3 % az), xərcləri 31,946 milyon manat (3,3 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 800 min manat (17,5 % çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Meqa Sığorta"nın aktivləri 57,472 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 1,4 % artaraq 27,737 milyon manata, balans kapitalı isə 1,8 % artaraq 29,734 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Meqa Sığorta" 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən BE&G sığorta şirkətinin bazasında 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 23 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 19 %-i Rauf Əliyevə ("Rabitəbank" ASC-nin 38,6 %-lik səhmdarı), 19 %-i Nəzakət İsmayılovaya, 19 %-i Zaur Quliyevə, 14 %-i Yaşar Qurbanova (Direktorlar Şurasının sədri), 10 %-i Zeynal Əliyevə, 10 %-i Faiq Şahəliyevə, 9 %-i isə Yaşar Əliyevə məxsusdur.