Maliyyə Nazirliyi I yarımil üzrə büdcənin icrasına dair təqdimat hazırlayıb

Maliyyə Nazirliyi büdcənin icrası ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması, habelə büdcə məlumatlarına əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədilə bu ilin I yarımili üzrə dövlət və icmal büdcələrin icra göstəricilərinə dair təqdimat hazırlayıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, təqdimatda dövlət büdcəsinin gəlir mənbələrinin strukturu, qeyri-neft-qaz və neft-qaz sektorları üzrə daxilolmalar, xərclərin funksional və iqtisadi təsnifatı, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üzrə maliyyələşmə, dövlət borcu və borca xidmət xərcləri, eləcə də icmal büdcə qurumlarının icra göstəriciləri əks olunub.
