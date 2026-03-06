İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bu il ayrılmış limit çərçəvəsində ipoteka krediti üçün 2 165 şəxsin müraciəti qeydiyyata alınıb

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 16:02
    Bu il ayrılmış limit çərçəvəsində ipoteka krediti üçün 2 165 şəxsin müraciəti qeydiyyata alınıb

    Bu il ayrılmış limit çərçivəsində Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka krediti almaq üçün 2 165 şəxsin müraciəti qeydiyyata alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin birgə açıqlamasında bildirilir.

    Məlumatda deyilir ki, Fond 2026-cı ildə ipoteka kreditləşməsini davam etdirmək məqsədilə müvəkkil banklara limitlər ayırıb. Adi ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbuluna 5 mart saat 11:00-dan, güzəştli ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbuluna isə 6 mart saat 11:00-dan başlanılıb.

    Vətəndaş müraciətlərinin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiya edilmiş "Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət" sistemi üzərindən hər kəs üçün bərabər şəraitdə, real vaxt rejimində və şəffaf şəkildə qəbulunun təmin edilməsi məqsədilə Dövlət Xidməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində sistemdə dayanıqlılıq və təhlükəsizlik testləri həyata keçirilib, tətbiq olunan informasiya təhlükəsizliyi mexanizmləri vasitəsilə sistemin təhlükəsiz və fasiləsiz fəaliyyəti təmin edilərək daimi nəzarətdə saxlanılıb.

    Həm adi, həm də güzəştli ipoteka kreditlərinin əlverişli şərtlər və aşağı faiz dərəcələri ilə təqdim olunması əhali arasında bu kreditlərə yüksək tələb formalaşdırıb. Elan edilmiş vaxtlarda müvəkkil banklara ayrılmış limitlər çərçivəsində adi ipoteka krediti əldə etmək üçün 1 522 şəxsin (ümumi müraciət 9 019), güzəştli ipoteka krediti əldə etmək üçün isə 643 şəxsin (ümumi müraciət 4 369) müraciəti qeydə alınıb.

    Əvvəlki illərdə olduğu kimi, ipoteka kreditləşməsi üzrə müraciətlərin qəbulu və bundan sonrakı proseslər mövcud qanunvericiliyə və Fondun daxili qaydalarına uyğun olaraq davam etdirilir.

    Dövlət Xidmətinin tətbiq etdiyi informasiya təhlükəsizliyi mexanizmləri ilə sistemin təhlükəsiz fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılır.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    17:07

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    17:02

    BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edib

    Digər ölkələr
    17:01

    FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb

    ASK
    17:00

    Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"

    Futbol
    16:59

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    16:57

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Xarici siyasət
    16:54
    Foto

    NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olub

    Elm və təhsil
    16:46

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır

    Biznes
    16:45

    Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti