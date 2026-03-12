İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi auditor seçib

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 10:27
    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi auditor seçib

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi özünün və və tabeliyindəki 3 təşkilatın 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 4 250 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 8 500 manat ödənilib.

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi auditor

    Son xəbərlər

    11:07

    Joze Ramuş-Orta: Bakı və İrəvan arasında tarixi sülh zamanında əldə edilib

    Xarici siyasət
    11:06

    Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"

    İKT
    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    10:49

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti