İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri auditor seçir

    Maliyyə
    • 20 aprel, 2026
    • 15:21
    Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri auditor seçir

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri və ərazi idarələrinin 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 143 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini aprelin 30-na qədər qurumun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti, 135 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə aprelin 30-da, saat 12:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Grovv Audit And Consulting" QSC olub. Şirkətə 26 min manat ödənilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri

