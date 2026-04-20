Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri auditor seçir
Maliyyə
- 20 aprel, 2026
- 15:21
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri və ərazi idarələrinin 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 143 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 30-na qədər qurumun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti, 135 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 30-da, saat 12:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Grovv Audit And Consulting" QSC olub. Şirkətə 26 min manat ödənilib.
