İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Birbank Biznes"in "Hər işdə birinci qadınlar" yarmarkası uğurla yekunlaşıb

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 15:47
    Birbank Biznesin Hər işdə birinci qadınlar yarmarkası uğurla yekunlaşıb

    8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində "Birbank Biznes"in təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hər işdə birinci qadınlar" yarmarkası başa çatıb.

    Artıq ənənə halını alan yarmarka "PASHA Malls"un dəstəyi ilə "Crescent Mall"da baş tutub. Ümumilikdə 50 sahibkar qadının iştirak etdiyi tədbir ziyarətçilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.

    Yarmarka çərçivəsində unikal əl işləri, kreativ hədiyyələr və müxtəlif məhsullar layihəyə özəl endirimli qiymətlərlə satışa çıxarılıb. Tədbir qadın sahibkarlar üçün satış imkanlarının genişləndirilməsi, yeni müştərilərlə tanışlıq və potensial tərəfdaşlıqların qurulması baxımından effektiv platforma rolunu oynayıb.

    Layihənin davamı olaraq qadın sahibkarlar üçün xüsusi kampaniyaya da start verilib. Belə ki, xanımların biznesinə dəstək məqsədi ilə təqdim olunan "She"s Next" kartı 15 mart 2026-cı il tarixinədək xanımlara ödənişzsiz olaraq hədiyyə edilir. Kart sahibinə manat, dollar və avro valyutalarında istifadə imkanı ilə yanaşı, müxtəlif bonuslar və əlavə imtiyazlar da təklif edir. "She"s Next" biznes kartını əldə etmək istəyənlər "Birbank Biznes"in rəsmi internet saytı və ya mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn müraciət edə bilərlər. Həmçinin, 16 mart tarixinədək xanımların "Birbank Biznes" mobil tətbiqindən onlayn rəsmiləşdirdikləri kreditlərə heç bir komissiya tətbiq edilmir.

    "Birbank Biznes" bu təşəbbüslərlə qadın sahibkarların fəaliyyətini dəstəkləməyi, onların bizneslərinin tanıdılması və inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmağı hədəfləyir.

    Sahibkarlığın inkişafına önəm verən "Birbank Biznes" "Kapital Bank" ASC-nin əmtəə nişanı olaraq həm sahibkarların, həm də onların bizneslərinin inkişafına dəstək olur, biznes sahiblərinə innovativ və rahat məhsullar təqdim edir. "Birbank Biznes" müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə də dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən "Birbank Biznes" sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business/ saytına keçid edin və yaxud 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

    Birbank Biznes

    Son xəbərlər

    16:08

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    16:08

    "Azercell"in "Oflayn qadınlar" layihəsi beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    İKT
    16:06

    Jan-Noel Barro: Fransa İranın hücumlarına qarşı BƏƏ səmasında "Rafale" qırıcılarını yerləşdirib

    Digər ölkələr
    16:00

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından yanvarda 14 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    16:00

    İspaniyanın "Alaves" klubu Kike Sançes Floresi baş məşqçi təyin edəcək

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:54

    Dağılan Paşinyan-Akopyan ittifaqı – Ermənistanda seçkiqabağı sürpriz - ŞƏRH

    Analitika
    15:51

    Nazir: "Yaxın qonşularımızın və avropalı tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyini təmin edirik"

    Energetika
    15:49

    Tamaşaçıların istəyi ilə "Sən-Kralsan!" müziklı yenidən nümayiş olunacaq

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti