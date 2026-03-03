"Birbank Biznes"in "Hər işdə birinci qadınlar" yarmarkası uğurla yekunlaşıb
- 03 mart, 2026
- 15:47
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində "Birbank Biznes"in təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hər işdə birinci qadınlar" yarmarkası başa çatıb.
Artıq ənənə halını alan yarmarka "PASHA Malls"un dəstəyi ilə "Crescent Mall"da baş tutub. Ümumilikdə 50 sahibkar qadının iştirak etdiyi tədbir ziyarətçilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.
Yarmarka çərçivəsində unikal əl işləri, kreativ hədiyyələr və müxtəlif məhsullar layihəyə özəl endirimli qiymətlərlə satışa çıxarılıb. Tədbir qadın sahibkarlar üçün satış imkanlarının genişləndirilməsi, yeni müştərilərlə tanışlıq və potensial tərəfdaşlıqların qurulması baxımından effektiv platforma rolunu oynayıb.
Layihənin davamı olaraq qadın sahibkarlar üçün xüsusi kampaniyaya da start verilib. Belə ki, xanımların biznesinə dəstək məqsədi ilə təqdim olunan "She"s Next" kartı 15 mart 2026-cı il tarixinədək xanımlara ödənişzsiz olaraq hədiyyə edilir. Kart sahibinə manat, dollar və avro valyutalarında istifadə imkanı ilə yanaşı, müxtəlif bonuslar və əlavə imtiyazlar da təklif edir. "She"s Next" biznes kartını əldə etmək istəyənlər "Birbank Biznes"in rəsmi internet saytı və ya mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn müraciət edə bilərlər. Həmçinin, 16 mart tarixinədək xanımların "Birbank Biznes" mobil tətbiqindən onlayn rəsmiləşdirdikləri kreditlərə heç bir komissiya tətbiq edilmir.
"Birbank Biznes" bu təşəbbüslərlə qadın sahibkarların fəaliyyətini dəstəkləməyi, onların bizneslərinin tanıdılması və inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmağı hədəfləyir.
Sahibkarlığın inkişafına önəm verən "Birbank Biznes" "Kapital Bank" ASC-nin əmtəə nişanı olaraq həm sahibkarların, həm də onların bizneslərinin inkişafına dəstək olur, biznes sahiblərinə innovativ və rahat məhsullar təqdim edir. "Birbank Biznes" müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə də dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən "Birbank Biznes" sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business/ saytına keçid edin və yaxud 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.