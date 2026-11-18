Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.11.2026)
Maliyyə
- 18 noyabr, 2026
- 09:07
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
92,62
|
0,82
|
31,77
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
84,85
|
- 0,25
|
27,43
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 785,40
|
- 88,70
|
- 555,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 759,42
|
- 848,75
|
2 696,13
|
S&P 500
|
7 340,53
|
- 76,06
|
495,03
|
Nasdaq
|
24 328,38
|
- 181,38
|
1 086,39
|
Nikkei
|
59 064,40
|
6,51
|
8 724,92
|
Dax
|
26 045,37
|
- 553,27
|
1 554,96
|
FTSE 100
|
10 689,87
|
- 191,68
|
758,49
|
CAC 40 INDEX
|
8 216,78
|
- 135,22
|
67,28
|
Shanghai Composite
|
3 580,10
|
- 21,16
|
- 388,74
|
Bist 100
|
11 661,00
|
- 180,81
|
399,48
|
RTS
|
953,57
|
8,40
|
- 160,56
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0988
|
- 0,0016
|
- 0,0757
|
USD/GBP
|
1,3197
|
0,0006
|
- 0,0276
|
JPY/USD
|
159,2500
|
0,0000
|
2,8000
|
RUB/USD
|
82,1755
|
- 0,3249
|
3,4255
|
TRY/USD
|
50,4413
|
0,0246
|
7,4851
|
CNY/USD
|
6,6665
|
0,0009
|
- 0,3225
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (18.11.2026)
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