    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:03
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,74

    - 0,61

    - 6,90

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,80

    - 0,62

    - 7,92

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3691,30

    - 26,60

    1 050,30

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    46 018,32

    260,42

    3 474,10

    S&P 500

    6 600,35

    - 6,41

    718,72

    Nasdaq

    22 261,33

    - 72,63

    2 950,54

    Nikkei

    45 364,44

    508,47

    5 469,90

    Dax

    23 359,18

    29,94

    3 450,04

    FTSE 100

    9 208,37

    12,71

    1 035,35

    CAC 40 INDEX

    7 786,98

    - 31,24

    406,24

    ShanghaiComposite

    3 893,95

    16,40

    542,19

    BIST 100

    11 165,85

    - 17,11

    1 335,29

    RTS

    1068,07

    2,19

    174,85

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1795

    - 0,0100

    0,1400

    GBP/USD

    1,3606

    0,0000

    0,1100

    USD/JPY

    147,2000

    0,7000

    - 10,0000

    USD/RUB

    83,6152

    0,4000

    - 29,9000

    USD/TRY

    41,2902

    0,0000

    5,9300

    USD/CNY

    7,1077

    0,0000

    - 0,1900
    Əmtəə valyuta indeks
