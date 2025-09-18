Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)
Maliyyə
- 18 sentyabr, 2025
- 09:03
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,74
|
- 0,61
|
- 6,90
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,80
|
- 0,62
|
- 7,92
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3691,30
|
- 26,60
|
1 050,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 018,32
|
260,42
|
3 474,10
|
S&P 500
|
6 600,35
|
- 6,41
|
718,72
|
Nasdaq
|
22 261,33
|
- 72,63
|
2 950,54
|
Nikkei
|
45 364,44
|
508,47
|
5 469,90
|
Dax
|
23 359,18
|
29,94
|
3 450,04
|
FTSE 100
|
9 208,37
|
12,71
|
1 035,35
|
CAC 40 INDEX
|
7 786,98
|
- 31,24
|
406,24
|
ShanghaiComposite
|
3 893,95
|
16,40
|
542,19
|
BIST 100
|
11 165,85
|
- 17,11
|
1 335,29
|
RTS
|
1068,07
|
2,19
|
174,85
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1795
|
- 0,0100
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3606
|
0,0000
|
0,1100
|
USD/JPY
|
147,2000
|
0,7000
|
- 10,0000
|
USD/RUB
|
83,6152
|
0,4000
|
- 29,9000
|
USD/TRY
|
41,2902
|
0,0000
|
5,9300
|
USD/CNY
|
7,1077
|
0,0000
|
- 0,1900
