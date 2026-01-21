"Bank Respublika" və "Bank of China" arasında əməkdaşlıq sazişi imzalandı
- 21 yanvar, 2026
- 10:56
Çin daha yaxın oldu: Bank Respublika müştəriləri Çin ilə rahat bank əməliyyatları apara biləcək
"Bank Respublika" ASC beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi strategiyası çərçivəsində dünyanın aparıcı maliyyə institutları ilə əlaqələrini möhkəmləndirməyə davam edir. Bu istiqamətdə atılan növbəti mühüm addım təkcə Çinin deyil, həm də dünyanın ən iri banklarından biri olan "Bank of China"da müxbir hesabın açılması oldu.
Bu əməkdaşlıq "Bank Respublika"nın beynəlxalq müxbir bank şəbəkəsinin inkişafında vacib mərhələ olmaqla yanaşı, Bankın beynəlxalq maliyyə bazarlarında mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə, qlobal bank sisteminə daha dərin inteqrasiyasına, eləcə də aparıcı dünya maliyyə institutları üçün etibarlı tərəfdaş kimi işgüzar reputasiyasının güclənməsinə töhfə verir.
"Bank of China"da müxbir hesabın açılması "Bank Respublika" müştərilərinə xarici iqtisadi əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı yeni imkanlar yaradacaq. Belə ki, müştərilər, xüsusilə Çin istiqaməti üzrə valyuta əməliyyatlarını daha operativ, etibarlı və səmərəli şəkildə həyata keçirə biləcəklər.
1912-ci ildə təsis edilmiş "Bank of China" Çinin ən qədim və ən iri dövlət banklarından biridir. Bank geniş beynəlxalq şəbəkəyə malikdir, dünyanın 60-dan çox ölkəsində təmsil olunur, aktivləri 3 trilyon ABŞ dollarını ötür və korporativ və pərakəndə bankçılıq, ticarət maliyyələşdirilməsi, maliyyə institutlarına xidmətlər və qlobal bazarlarda əməliyyatlar sahəsində geniş spektrli maliyyə xidmətləri təqdim edir.
