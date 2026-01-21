İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Bank Respublika" və "Bank of China" arasında əməkdaşlıq sazişi imzalandı

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:56
    Bank Respublika və Bank of China arasında əməkdaşlıq sazişi imzalandı

    Çin daha yaxın oldu: Bank Respublika müştəriləri Çin ilə rahat bank əməliyyatları apara biləcək

    "Bank Respublika" ASC beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi strategiyası çərçivəsində dünyanın aparıcı maliyyə institutları ilə əlaqələrini möhkəmləndirməyə davam edir. Bu istiqamətdə atılan növbəti mühüm addım təkcə Çinin deyil, həm də dünyanın ən iri banklarından biri olan "Bank of China"da müxbir hesabın açılması oldu.

    Bu əməkdaşlıq "Bank Respublika"nın beynəlxalq müxbir bank şəbəkəsinin inkişafında vacib mərhələ olmaqla yanaşı, Bankın beynəlxalq maliyyə bazarlarında mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə, qlobal bank sisteminə daha dərin inteqrasiyasına, eləcə də aparıcı dünya maliyyə institutları üçün etibarlı tərəfdaş kimi işgüzar reputasiyasının güclənməsinə töhfə verir.

    "Bank of China"da müxbir hesabın açılması "Bank Respublika" müştərilərinə xarici iqtisadi əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı yeni imkanlar yaradacaq. Belə ki, müştərilər, xüsusilə Çin istiqaməti üzrə valyuta əməliyyatlarını daha operativ, etibarlı və səmərəli şəkildə həyata keçirə biləcəklər.

    1912-ci ildə təsis edilmiş "Bank of China" Çinin ən qədim və ən iri dövlət banklarından biridir. Bank geniş beynəlxalq şəbəkəyə malikdir, dünyanın 60-dan çox ölkəsində təmsil olunur, aktivləri 3 trilyon ABŞ dollarını ötür və korporativ və pərakəndə bankçılıq, ticarət maliyyələşdirilməsi, maliyyə institutlarına xidmətlər və qlobal bazarlarda əməliyyatlar sahəsində geniş spektrli maliyyə xidmətləri təqdim edir.

    Daha ətraflı məlumat üçün:

    Veb sayt: www.bankrespublika.az

    Sosial şəbəkələr: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

    Çağrı Mərkəzi: 144

    “Bank Respublika” ASC Bank of China

    Son xəbərlər

    11:19

    Prezident İlham Əliyev Davosda Çexiyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:16

    Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"

    Futbol
    11:16

    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb

    Maliyyə
    11:15

    Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Digər
    11:14

    ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası verib

    Region
    11:11

    Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    11:10
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:07

    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti