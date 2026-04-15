    "Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    15 aprel, 2026
    15:52
    Bank of Baku maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Bank of Baku" ASC bu ilin I rübünü 8,289 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16 % çoxdur.

    Yanvar-mart aylarında "Bank of Baku"nun gəlirləri 56,882 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 26,9 % çox), xərcləri 43,686 milyon manat (23,7 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 1,862 milyon manat (1 il bundan əvvəl qənaət edib), mənfəət vergisi ödəmələri isə 3,044 milyon manat (2,1 dəfə çox) təşkil edib.

    Bu il aprelin 1-nə "Bank of Baku"nun aktivləri 1 milyard 225,131 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 21,9 % çoxdur. Bunun 910,906 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 26,5 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "Bank of Baku"nun öhdəlikləri 23,6 % artaraq 1 milyard 40,615 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 31,5 % artaraq 813,245 milyon manata, balans kapitalı isə 13,2 % artaraq 184,516 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Bank of Baku" 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir. Onun nizamnamə kapitalı 52,87 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 35 %-i Türkiyənin "NAB Holding"inə, 31,1 %-i Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("Azsığorta" ASC-nin 100 %-lik, "AFB Bank" ASC-nin isə 99,6 %-lik səhmdarı), 28,9 %-i "Azpetrol Neft Şirkəti" MMC-yə, 5 %-i isə Elçin Həmid oğlu İsayevə (Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

    04:50

    Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti