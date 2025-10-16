"Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi
- 16 oktyabr, 2025
- 18:29
"Bank of Baku" ASC "Təbiətə Yaxın Bankçılıq" şüarı ilə ətraf mühitə töhfə verən yaşıl təşəbbüslərini davam etdirir.
Bank oktyabrın 16-da Bakı şəhərinin Müşfiqabad qəsəbəsində növbəti ağacəkmə aksiyasını təşkil edib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan aksiyada bank əməkdaşları tərəfindən Bakı-Abşeron bölgəsinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 100-dən çox Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.
Bankın rəhbərliyinin də iştirak etdiyi aksiyanın əsas məqsədi ətraf mühitin və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə vermək, ölkəmizdə yaşıllıq sahələrin artırılmasına öz dəstəyini göstərməkdir.
"Yaşıl dünya naminə əl-ələ verək!" mesajının da vurğulandığı aksiya ilə bank yaşıl və sağlam dünya üçün birgə fəaliyyətin önəmini bir daha xatırladır, vətəndaşları ekoloji məsuliyyətə təşviq edir.
Məlumat üçün bildirək ki, "Bank of Baku" bundan öncə də bənzər təşəbbüslərlə çıxış edərək ağacəkmə, eləcə də Xəzər dənizi sahillərinin tullantılardan təmizlənməsi aksiyaları təşkil edib.