İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:29
    Bank of Bakudan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    "Bank of Baku" ASC "Təbiətə Yaxın Bankçılıq" şüarı ilə ətraf mühitə töhfə verən yaşıl təşəbbüslərini davam etdirir.

    Bank oktyabrın 16-da Bakı şəhərinin Müşfiqabad qəsəbəsində növbəti ağacəkmə aksiyasını təşkil edib.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə baş tutan aksiyada bank əməkdaşları tərəfindən Bakı-Abşeron bölgəsinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 100-dən çox Eldar şamı və zeytun ağacları əkilib.

    Bankın rəhbərliyinin də iştirak etdiyi aksiyanın əsas məqsədi ətraf mühitin və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə vermək, ölkəmizdə yaşıllıq sahələrin artırılmasına öz dəstəyini göstərməkdir.

    "Yaşıl dünya naminə əl-ələ verək!" mesajının da vurğulandığı aksiya ilə bank yaşıl və sağlam dünya üçün birgə fəaliyyətin önəmini bir daha xatırladır, vətəndaşları ekoloji məsuliyyətə təşviq edir.

    Məlumat üçün bildirək ki, "Bank of Baku" bundan öncə də bənzər təşəbbüslərlə çıxış edərək ağacəkmə, eləcə də Xəzər dənizi sahillərinin tullantılardan təmizlənməsi aksiyaları təşkil edib.

    “Bank of Baku” ASC

    Son xəbərlər

    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    18:16

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    18:09

    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti