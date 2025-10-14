"Bank of Baku"dan növbəti maliyyə savadlılığı tədbiri: bu dəfə şagirdlərlə birlikdə
- 14 oktyabr, 2025
- 19:11
"Bank of Baku" ASC maliyyə savadlılığının artırılmasını yalnız iqtisadi deyil, sosial məsuliyyət kimi dəyərləndirir və bu istiqamətdə tədbirlərini davam etdirir.
Bank "Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir!" şüarı ilə növbəti tədbirini 13 oktyabr tarixində Abdulla Rəhimov adına 247 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbində həyata keçirib.
İki hissədən ibarət olan tədbirdə ilk olaraq 100-dən çox şagirdə maliyyə savadlılığı mövzusunda təlim keçilib. Məktəblilərə pulun tarixi, şəxsi büdcənin qurulması, qənaət vərdişləri, bank kartlarının istifadəsi, rəqəmsal ödənişlər və maliyyə təhlükəsizliyi kimi gündəlik həyatda önəmli olan mövzularda məlumatlar verilib. Şagirdlərə praktiki nümunələr və interaktiv izahlar təqdim olunub.
Ardınca isə 30 şagird komandalar şəklində ayrılaraq maliyyə savadlılığı mövzusunda intellektual yarışmada aktiv iştirak ediblər. Sonda yarışmanın qaliblərinə, eləcə də bütün iştirakçılara "Bank of Baku" tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub.
Eyni zamanda, məktəbin kitabxanasına azyaşlı oxucular üçün "Bank of Baku"nun Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, "AzFina" və VISA ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində ərsəyə gətirdiyi "Ömərin ödəniş kartı ilə tanışlığı" adlı kitabça da hədiyyə edilib.
Qeyd edək ki, "Bank of Baku" bundan öncə "Maliyyə savadlılığı hər yaşda önəmlidir!" şüarı ilə yaşlı insanlarla görüş təşkil edərək təlim həyata keçirib.
Bank mütəmadi olaraq müştərilərini maliyyə təhlükəsizliyi, təhlükəsiz rəqəmsal ödənişlər, fırıldaqçılıq və dələduzluq halları barədə məlumatlandırır, maliyyə vəsaitlərini qorumaq üçün diqqətli olmağa səsləyir.