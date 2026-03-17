İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bakı Fond Birjası beynəlxalq tərəfdaşlıqları gücləndirir

    "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) nümayəndələri 9-13 martda ABŞ-da beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra görüşlər keçiriblər.

    "Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində BFB nümayəndə heyəti "Nasdaq"la görüş keçirərək birja texnologiyaları, bazar infrastrukturu və kapital bazarlarının inkişafı üzrə qlobal ən yaxşı təcrübələr ətrafında müzakirələr aparıb. Görüşdə həmçinin ticarət sistemlərində innovasiyalar, bazar məlumatları həlləri və gələcək əməkdaşlıq imkanları üzrə fikir mübadiləsi həyata keçirilib.

    Nümayəndə heyəti həm də "Members Exchange"lə (MEMX) görüşərək birja əməliyyatları, bazar strukturu, müasir ticarət platformalarında texnoloji innovasiyalar mövzularını müzakirə edib.

    Maliyyə texnologiyaları sahəsində davamlı diqqət çərçivəsində BFB nümayəndələri rəqəmsal aktivlər sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlərlə görüşərək rəqəmsal maliyyə üzrə qlobal trendləri və rəqəmsal aktivlərin kapital bazarı ekosistemində artan rolunu müzakirə ediblər.

    Səfər zamanı BFB nümayəndələri həmçinin ABŞ Ticarət Palatasının təşkil etdiyi dəyirmi masa müzakirəsi çərçivəsində Azərbaycan biznes icmasının nümayəndələri ilə görüşüblər.

    Bu görüşlər BFB-nin Azərbaycan kapital bazarı ekosisteminin gücləndirilməsinə, beynəlxalq tərəfdaşlıqların inkişafına və ölkənin maliyyə bazarlarının uzunmüddətli inkişafını və qlobal inteqrasiyasını dəstəkləyən innovativ həllərin araşdırılmasına sadiqliyini əks etdirir.

