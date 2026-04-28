İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Maliyyə
    • 28 aprel, 2026
    • 15:03
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-mart aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    181,640

    12,2%

    2

    PASHA Insurance

    122,315

    6,5%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    29,617

    7,2%

    4

    Gala Insurance

    13,355

    -47,0%

    5

    Ateshgah Insurance

    13,251

    -10,8%

    6

    Agro Insurance

    11,319

    28,4%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    9,124

    5,6%

    8

    Xalq Insurance

    7,282

    -4,8%

    9

    Mega Insurance

    7,182

    -4,6%

    10

    Gala Life Insurance

    6,626

    1,4%

    11

    Mega Life Insurance

    6,613

    77,2%

    12

    A-Group Insurance

    3,979

    -9,3%

    13

    Xalq Life Insurance

    2,972

    16,6%

    14

    Azinsurance

    1,927

    0,9%

    15

    Silkway Insurance

    0,549

    13,9%

    16

    Atainsurance

    0,002

    -99,9%

    Cəmi

    417,753

    4,7 %
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Sığorta renkinqi Sığorta haqlarının məbləği
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

