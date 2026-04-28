Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
Maliyyə
- 28 aprel, 2026
- 15:03
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-mart aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
181,640
|
12,2%
|
2
|
PASHA Insurance
|
122,315
|
6,5%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
29,617
|
7,2%
|
4
|
Gala Insurance
|
13,355
|
-47,0%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
13,251
|
-10,8%
|
6
|
Agro Insurance
|
11,319
|
28,4%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
9,124
|
5,6%
|
8
|
Xalq Insurance
|
7,282
|
-4,8%
|
9
|
Mega Insurance
|
7,182
|
-4,6%
|
10
|
Gala Life Insurance
|
6,626
|
1,4%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
6,613
|
77,2%
|
12
|
A-Group Insurance
|
3,979
|
-9,3%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
2,972
|
16,6%
|
14
|
Azinsurance
|
1,927
|
0,9%
|
15
|
Silkway Insurance
|
0,549
|
13,9%
|
16
|
Atainsurance
|
0,002
|
-99,9%
|
Cəmi
|
417,753
|
4,7 %
