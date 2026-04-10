    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin qısamüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 10 aprel, 2026
    • 14:40
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin qısamüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə qısamüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Qısamüddətli aktivlər

    (milyon manat)

    Dinamika

    1

    PASHA Insurance

    317,464

    56,3%

    2

    PASHA Life Insurance

    290,690

    1,1%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    128,007

    37,5%

    4

    Gala Insurance

    87,506

    3,2%

    5

    Ateshgah Insurance

    49,052

    1,0%

    6

    Gala Life Insurance

    42,850

    194,7%

    7

    Xalq Insurance

    37,517

    29,3%

    8

    Mega Insurance

    24,513

    9,1%

    9

    A-Group Insurance

    20,177

    16,3%

    10

    Mega Life Insurance

    18,444

    96,0%

    11

    Silkway Insurance

    14,959

    6,0%

    12

    Azerbaijan Industry Insurance

    14,554

    40,0%

    13

    Azinsurance

    13,244

    -31,1%

    14

    Xalq Life Insurance

    12,475

    81,5%

    15

    Agro Insurance

    9,731

    -31,8%

    16

    Atainsurance

    -

    -

    Cəmi

    1 081,183

    23,6%

    * Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.

    Sığorta şirkətləri Sığorta renkinqi Sığorta aktivləri
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру краткосрочных активов (01.01.2026)

    Son xəbərlər

    15:23

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    15:20

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    15:12

    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    Region
    15:12

    MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    15:09

    İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    15:02
    Foto

    Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    15:00
    Foto

    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    15:00

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti