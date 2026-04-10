Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin qısamüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 10 aprel, 2026
- 14:40
"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə qısamüddətli aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Sığorta şirkətləri
Qısamüddətli aktivlər
(milyon manat)
Dinamika
1
PASHA Insurance
317,464
56,3%
2
PASHA Life Insurance
290,690
1,1%
3
Ateshgah Life Insurance
128,007
37,5%
4
Gala Insurance
87,506
3,2%
5
Ateshgah Insurance
49,052
1,0%
6
Gala Life Insurance
42,850
194,7%
7
Xalq Insurance
37,517
29,3%
8
Mega Insurance
24,513
9,1%
9
A-Group Insurance
20,177
16,3%
10
Mega Life Insurance
18,444
96,0%
11
Silkway Insurance
14,959
6,0%
12
Azerbaijan Industry Insurance
14,554
40,0%
13
Azinsurance
13,244
-31,1%
14
Xalq Life Insurance
12,475
81,5%
15
Agro Insurance
9,731
-31,8%
16
Atainsurance
-
-
Cəmi
1 081,183
23,6%
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.