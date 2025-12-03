Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-noyabr, 2025)
- 03 dekabr, 2025
- 15:11
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-noyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 40 987 638 043 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 34 906 157 459 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 834 081 404 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 319 807 980 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 2 692 439 307 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 273 390 468 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 052 524 044 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 235 922,704 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 595 615 455 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 278 793 066 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 207 057 113 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 189 101 349 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 563 010 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
Paşa Kapital
|
40 987 638 043
|
2
|
ABB-İnvest
|
34 906 157 459
|
3
|
CPM-İnvest
|
5 834 081 404
|
4
|
Assist Finance
|
3 319 807 980
|
5
|
Unicapital
|
2 692 439 307
|
6
|
İnvest-Az
|
2 273 390 468
|
7
|
Xalq Kapital
|
2 052 524 044
|
8
|
Capital Partners
|
1 235 922,704
|
9
|
Troni
|
595 615 455
|
10
|
İnno
|
278 793 066
|
11
|
CFI Financial
|
207 057 113
|
12
|
MFX-Trading
|
189 101 349
|
13
|
Xalq Bank
|
563 010