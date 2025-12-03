İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:11
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-noyabr, 2025)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-noyabr aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 40 987 638 043 manatlıq göstərici ilə "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 34 906 157 459 manatla "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 5 834 081 404 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 319 807 980 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 2 692 439 307 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 273 390 468 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 052 524 044 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 235 922,704 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 595 615 455 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 278 793 066 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 207 057 113 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC, 189 101 349 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC və 563 010 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    Paşa Kapital

    40 987 638 043

    2

    ABB-İnvest

    34 906 157 459

    3

    CPM-İnvest

    5 834 081 404

    4

    Assist Finance

    3 319 807 980

    5

    Unicapital

    2 692 439 307

    6

    İnvest-Az

    2 273 390 468

    7

    Xalq Kapital

    2 052 524 044

    8

    Capital Partners

    1 235 922,704

    9

    Troni

    595 615 455

    10

    İnno

    278 793 066

    11

    CFI Financial

    207 057 113

    12

    MFX-Trading

    189 101 349

    13

    Xalq Bank

    563 010
    Bakı Fond Birjası investisiya şirkətləri

    Son xəbərlər

    15:52

    Avropa ölkələrindən Azərbaycana 10 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    15:50
    Foto

    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti