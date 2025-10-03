İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri bu il 23 % artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:38
    Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 23 % və yaxud 450 milyon manat artaraq 2,4 milyard manata çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, müştəri aktivlərində artımın əsas drayveri xarici bazarda broker xidmətləri olub. Belə ki, xarici bazarda broker xidmətləri üzrə müştəri aktivləri 31 % və yaxud 513 milyon manat artaraq 2,1 milyard manat təşkil edib.

    investisiya şirkətləri müştəri aktivləri Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Maliyyə Sabitliyi hesabatı"

