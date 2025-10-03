Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri bu il 23 % artıb
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 18:38
Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 23 % və yaxud 450 milyon manat artaraq 2,4 milyard manata çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, müştəri aktivlərində artımın əsas drayveri xarici bazarda broker xidmətləri olub. Belə ki, xarici bazarda broker xidmətləri üzrə müştəri aktivləri 31 % və yaxud 513 milyon manat artaraq 2,1 milyard manat təşkil edib.
Son xəbərlər
19:16
Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olubRegion
19:13
"Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıbFutbol
19:08
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2Fərdi
19:05
Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edibDaxili siyasət
19:02
Foto
Video
Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
19:00
Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"Fərdi
18:49
Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunubHadisə
18:46
Foto
AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirirFərdi
18:43