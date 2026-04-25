Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 25 aprel, 2026
- 17:40
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarında ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Banklar
Bankın ödədiyi mənfəət vergisi (milyon manatla)
Bankın ödədiyi mənfəət vergisinin illik dinamikası
1
Kapital Bank
26,614
67,4%
2
International Bank of Azerbaijan
22,315
47,4%
3
PASHA Bank
14,146
15,8%
4
Bank Respublika
4,650
29,2%
5
Xalq Bank
3,522
-23,6%
6
Access Bank
3,249
32,9%
7
Bank of Baku
3,044
11,9%
8
Yelo Bank
1,500
25,0%
9
Unibank
1,400
78,3%
10
Ziraat Bank Azerbaijan
1,335
96,9%
11
Azer-Turk Bank
0,967
20,9%
12
Express Bank
0,864
40,0%
13
Yapi Credi Bank Azerbaijan
0,697
33,8%
14
Azerbaijan Industry Bank
0,264
-37,3%
15
Bank VTB Azerbaijan
0,015
-
16
AFB Bank
0,000
-
17
Bank Eurasia
0,000
-
18
Bank Melli Iran-Baku
0,000
-
19
Premium Bank
0,000
-
20
Rabitabank
0,000
-
21
Turan Bank
0,000
-