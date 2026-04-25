    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 17:40
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру выплат по налогу на прибыль за январь-март этого года:

    Банки

    Размер уплаченного

    банками налога на

    прибыль (млн манатов)

    Годовая динамика в

    размере уплаченного

    налога на прибыль

    1

    Kapital Bank

    26,614

    67,4%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    22,315

    47,4%

    3

    PASHA Bank

    14,146

    15,8%

    4

    Bank Respublika

    4,650

    29,2%

    5

    Xalq Bank

    3,522

    -23,6%

    6

    Access Bank

    3,249

    32,9%

    7

    Bank of Baku

    3,044

    11,9%

    8

    Yelo Bank

    1,500

    25,0%

    9

    Unibank

    1,400

    78,3%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1,335

    96,9%

    11

    Azer-Turk Bank

    0,967

    20,9%

    12

    Express Bank

    0,864

    40,0%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,697

    33,8%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    0,264

    -37,3%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    0,015

    -

    16

    AFB Bank

    0,000

    -

    17

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    18

    Bank Melli Iran-Baku

    0,000

    -

    19

    Premium Bank

    0,000

    -

    20

    Rabitabank

    0,000

    -

    21

    Turan Bank

    0,000

    -
    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

