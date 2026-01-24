İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    • 24 yanvar, 2026
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın əməliyyat mənfəəti

    (milyon manatla)

    Bankın əməliyyat mənfəətinin illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    532,242

    10,0%

    2

    Kapital Bank

    526,298

    22,9%

    3

    PASHA Bank

    250,318

    -4,5%

    4

    Bank Respublika

    82,283

    19,8%

    5

    Access Bank

    76,336

    8,2%

    6

    Unibank

    76,138

    10,5%

    7

    Xalq Bank

    68,518

    -11,2%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    44,100

    36,4%

    9

    Yelo Bank

    41,874

    -2,1%

    10

    Bank of Baku

    40,120

    28,6%

    11

    Rabitabank

    27,684

    10,1%

    12

    Turan Bank

    27,469

    12,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    21,906

    -31,8%

    14

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,441

    8,4%

    15

    Express Bank

    19,474

    -4,9%

    16

    Premium Bank

    13,512

    20,5%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    11,106

    22,5%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    9,010

    16,6%

    19

    Bank Eurasia

    6,644

    0,1%

    20

    Bank BTB

    5,396

    -1,7%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    3,858

    45,0%

    22

    AFB Bank

    0,970

    -81,4%
    Azərbaycan bankları əməliyyat mənfəəti renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционной прибыли (2025)

