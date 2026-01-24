Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
- 24 yanvar, 2026
- 16:40
"Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın əməliyyat mənfəəti
(milyon manatla)
|
Bankın əməliyyat mənfəətinin illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
532,242
|
10,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
526,298
|
22,9%
|
3
|
PASHA Bank
|
250,318
|
-4,5%
|
4
|
Bank Respublika
|
82,283
|
19,8%
|
5
|
Access Bank
|
76,336
|
8,2%
|
6
|
Unibank
|
76,138
|
10,5%
|
7
|
Xalq Bank
|
68,518
|
-11,2%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
44,100
|
36,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
41,874
|
-2,1%
|
10
|
Bank of Baku
|
40,120
|
28,6%
|
11
|
Rabitabank
|
27,684
|
10,1%
|
12
|
Turan Bank
|
27,469
|
12,8%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
21,906
|
-31,8%
|
14
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
21,441
|
8,4%
|
15
|
Express Bank
|
19,474
|
-4,9%
|
16
|
Premium Bank
|
13,512
|
20,5%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
11,106
|
22,5%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
9,010
|
16,6%
|
19
|
Bank Eurasia
|
6,644
|
0,1%
|
20
|
Bank BTB
|
5,396
|
-1,7%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
3,858
|
45,0%
|
22
|
AFB Bank
|
0,970
|
-81,4%