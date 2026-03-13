İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ipoteka kreditləşməsi 43 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 11:30
    Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ipoteka kreditləşməsi 43 %-ə yaxın artıb

    2025-cİ ildə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə 347 sayda 40,4 milyon manatlıq kredit rəsmiləşdirilib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 26,2 % və 42,8 % çoxdur.

    Beləliklə, bu il yanvarın 1-nə qədər Fond 1 490 sayda 139,9 milyon manatlıq ipoteka kreditlərinə zəmanət verib.

    Azərbaycanda 2006-cı ildən ölkədə uzunmüddətli ipoteka kreditləşməsi həyata keçirilir.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Dövlət zəmanətli ipoteka krediti

