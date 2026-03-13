Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ipoteka kreditləşməsi 43 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 13 mart, 2026
- 11:30
2025-cİ ildə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə 347 sayda 40,4 milyon manatlıq kredit rəsmiləşdirilib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 26,2 % və 42,8 % çoxdur.
Beləliklə, bu il yanvarın 1-nə qədər Fond 1 490 sayda 139,9 milyon manatlıq ipoteka kreditlərinə zəmanət verib.
Azərbaycanda 2006-cı ildən ölkədə uzunmüddətli ipoteka kreditləşməsi həyata keçirilir.
