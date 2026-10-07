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    Azərbaycanda 9 aylıq sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları açıqlanıb

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:10
    Azərbaycanda 9 aylıq sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları açıqlanıb

    Bu ilin yanvar – sentyabr aylarında Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 5 milyard 59,7 milyon manat olub, proqnozdan əlavə 267,2 milyon manat vəsait ödənilib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 3 milyard 401,6 milyon manatdan çox təşkil edib.

    Həmin dövrdə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 179,9 milyon manatdan çox olub, proqnozdan əlavə 8 milyon manat vəsait ödənilib. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 139,5 milyon manata yaxın təşkil edib.

    İcbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmaların həcmi 758,8 milyon manata yaxın olub, proqnozdan əlavə 18 milyon manat vəsait ödənilib. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 507 milyon manata yaxın təşkil edib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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