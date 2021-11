Azərbaycanda 30-a yaxın auditorun fəaliyyəti dayandırıla bilər

Auditorlar Palatası bu ilin I yarısında üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə qərara əməl etməyən - noyabrın 1-nə qədər quruma borclu olan auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların siyahısını açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, siyahıda 17 hüquqi və 10 fiziki şəxsin adı var.

Onlar aşağıdakılardır:



- “ASON AUDİT” MMC - (direktor Vəkilov Orxan)

- “Audit Planing and Strategy” MMC - (direktor Məmmədov Ürfət)

- “Consulting Service of Baku" MMC - (direktor Qədirov Vidadi)

- ”Davud Mamedov” MMC - direktor (Məmmədov Davud)

- "EON Audit" MMC - (direktor Ağayev Orxan)

- "Eurocond Plus" MMC- (direktor Camal-zadə Anar)

- "Fairness Consalting Grup" MMC – (direktor Məmmədov Eldəniz)

- “İnvest Audit” MMC- (direktor Osmanlı Elnur)

- “Moore Stephens Azərbaycan” MMC - (direktor Əhmədov Fariz)

- “Next Audit Konsalting” MMC - (direktor Həsənov Bəhlul)

- “ONZ Accounting” MMC - (direktor Orucov Nurlan)

- “Premium Audit” MMC - (direktor Kərimov Natiq)

- “Proqress Audit" MMC - (direktor Məmmədov Kamal)

- “RSM Azərbaycan” MMC - (direktor Məhərrəmov Tural)

- “RM Audit” MMC- (direktor Miriyev Rasət)

- “V.İ.P Audit” MMC - (direktor Fərəcov Elçin)

- “VXA AUDİT” MMC - (direktor Qurbanov Elçin).

- Eminov Otello Zəkəriyyə oğlu

- Əliyev İbiş Müseyib oğlu

- Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu

- İsayev Telman Mabud oğlu

- Quliyev Elçin Vaqif oğlu

- Mikayılzadə Raqif Rami oğlu

- Rzayev Akif Məlik oğlu

- Sadıxov Musa Sərxan oğlu

- Tağıyev Vasif İbrahim oğlu

- Yusifova Gülnarə İsfəndiyar qızı.



Auditorlar Palatası bəyan edib ki, auditor xidməti bazarında haqlı rəqabətin təmin olunması, sifarişçilərə göstərilən auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, auditor xidməti sistemində şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiya hallarının aradan qaldırılması ilə əlaqədar sifarişçilərin mənafelərinin qorunması məqsədilə üzvlük haqqını tam ödəməyən auditor təşkilatları və sərbəst auditorların fəaliyyəti gələn il yanvarın 1-dən dayandırılacaq və bu barədə məlumat onların risk qrupunda olmalarının sifarişçilərin nəzərlərinə çatdırılması məqsədilə qurumun internet səhifəsində yerləşdiriləcək.