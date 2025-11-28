İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan və Çin maliyyə sektorları arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:06
    Azərbaycan və Çin maliyyə sektorları arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Çin bank və sığorta sektorları arasında qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, bu perspektivləri müzakirə edərkən hər iki tərəf bu əməkdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayıb.

    "Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfər çərçivəsində Çin Milli Maliyyə Tənzimləməsi Administrasiyasının rəhbəri Li Yunze ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı hər iki ölkənin iqtisadiyyatında baş verən yeniliklər və son dövrlərdə həyata keçirilən islahatlar barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Bank və sığorta sektorlarında inkişaf meyilləri, risk-əsaslı nəzarət konsepsiyası, nəzarət texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən süni intellekt əsaslı həllərin nəzarət prosesində tətbiqini geniş müzakirə etdik. Bundan əlavə, sığorta sektorunda yeni yanaşmalar və innovativ həllərin tətbiqi ilə bağlı təcrübələri bölüşdük", - T. Kazımov bildirib.

    Görüşdə həmçinin, Azərbaycan və Çin maliyyə nəzarəti qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov Çin Li Yunze

    Son xəbərlər

    13:23

    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək

    Xarici siyasət
    13:23

    "Roma"nın sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

    Futbol
    13:21

    Qaradağda kuryerdən 10 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:19

    Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq

    Sosial müdafiə
    13:15

    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar məhsullarla üçüncü ölkələrin bazarlarına birgə çıxışı müzakirə edib

    ASK
    13:13

    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

    Region
    13:07

    Qulu Məhərrəmli "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi olub

    Media
    13:07

    Azərbaycanda icbari və könüllü tibbi sığorta birləşdirilə bilər

    Maliyyə
    13:06

    Azərbaycan və Çin maliyyə sektorları arasında qarşılıqlı əlaqənin dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti