İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan və Çili fond bazarı üzrə təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Azərbaycan və Çili fond bazarı üzrə təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Çili arasında maliyyə bazarları sahəsində mövcud təcrübə, kapital bazarlarının inkişaf istiqamətləri və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə "Bakı Fond Birjası" QSC-yə (BFB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov Çilinin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xuan Karlos Salazar Alvares ilə görüşüb.

    Görüşdə Santiaqo Fond Birjasının fəaliyyəti və kapital bazarının inkişafı üzrə təcrübəsi barədə fikir mübadiləsi aparılması imkanları müzakirə olunub.

    Görüş qarşılıqlı məlumat mübadiləsi və maliyyə bazarlarının inkişafına dair təcrübənin bölüşülməsi baxımından əhəmiyyət daşıyıb.

    Ruslan Xəlilov Bakı Fond Birjası QSC Çili
    Azerbaijan, Chile discuss cooperation in financial markets
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    17:15
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    17:15
    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib
    Digər ölkələr
    17:14
    "Arsenal" xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır
    Futbol
    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti