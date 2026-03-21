Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb
- 21 mart, 2026
- 14:06
2025-ci ildə Azərbaycan Rusiyanın iqtisadiyyatına 52 milyon 776 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,8 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanın Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 1,1 %-dən 2,1 %-ə qalxıb.
İl ərzində Rusiya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 267 milyon 805 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 14,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə Rusiyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 3,3 %-dən 4,1 %-ə qalxıb.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.