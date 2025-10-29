İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası"na yeni sədr təyin edilib

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:20
    Azərbaycan Fintex Assosiasiyasına yeni sədr təyin edilib

    "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" ("Azfina") İctimai Birliyinin İdarə Heyəti (İH) yenidən formalaşdırılıb.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Assosiasiyanın ümumi yığıncağında üzv təşkilatlar səsvermə yolu ilə yeni İH və Nəzarət-təftiş komissiyası seçib.

    Yeni seçilmiş heyətə "United Payment Azerbaijan" şirkətinin nümayəndəsi Edqar Abdullayev İH-nin sədri kimi daxil olub. O, bu vəzifədə Ruslan Talıbovu əvəzləyib.

    "GoldenPay" ASC-nin nümayəndəsi Eynar Abdullayev İH sədrinin müavini seçilib.

    İH-nin üzvləri sırasında "Epoint.az" şirkətindən Zeynal Kərimzadə, "PashaPay"dan İqbal Rüstəmov və "Expresspay"dən Rasim Xəmmədov yer alıblar.

    Nəzarət-təftiş komissiyasına isə "PulPal" şirkətindən Mehriban Əlizadə, "Max Systems" MMC-dən Valeriya Qaniyeva və "akart.az"dan Murad Mirzə seçiliblər.

    Yeni heyət Azərbaycan fintex ekosisteminin inkişafı və gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.

    Azərbaycan Fintex Assosiasiyası

    Son xəbərlər

    17:24

    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb

    Energetika
    17:22

    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək

    Region
    17:18

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirir

    Maliyyə
    17:14

    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Xarici siyasət
    17:14

    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub

    Fərdi
    17:11

    "Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"

    Futbol
    17:10

    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Biznes
    17:09

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti