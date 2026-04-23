    ARDNF investisiya portfelində istiqrazların payını kəskin azaldıb

    23 aprel, 2026
    • 15:33
    ARDNF investisiya portfelində istiqrazların payını kəskin azaldıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelində istiqrazlar və digər pul bazarı alətlərinin xüsusi çəkisi 33,1 % təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il aprelin 1-i ilə müqayisədə 9,5 faiz bəndi azdır.

    Hesabat dövründə Fondun investisiya portfelində səhmlərin payı isə dəyişməyərək 24,8 % qalıb.

    Əvəzində portfeldə qızılın payı 25,8 %-dən 35,6 %-ə çatıb, daşınmaz əmlakın payı isə 6,8 %-dan 6,5 %-ə düşüb.

