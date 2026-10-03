İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    ARDNF 3 illik auditor seçib

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 14:05
    ARDNF 3 illik auditor seçib

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2026-2028-ci illər üzrə maliyyə fəaliyyətinin auditinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS) uyğun aparılması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 491,706 min manat ödəniləcək.

    Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (IFRS) Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
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