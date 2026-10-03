ARDNF 3 illik auditor seçib
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2026
- 14:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2026-2028-ci illər üzrə maliyyə fəaliyyətinin auditinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (IFRS) uyğun aparılması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan" MMC-dir.
Qalib şirkətə 491,706 min manat ödəniləcək.
Son xəbərlər
17:45
Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
17:44
Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
17:41
Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilibXarici siyasət
17:40
Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:24
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
17:18
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
17:16
Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏYDaxili siyasət
17:02
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edibKomanda
17:01