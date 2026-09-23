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    AMB: İzafi likvidlik 6,3 milyard manata çatıb

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:10
    AMB: İzafi likvidlik 6,3 milyard manata çatıb

    Məcburi ehtiyat kimi saxlanılmalı olan vəsaitlər nəzərə alınmadan bank sektorunun struktur likvidlik profisiti, yəni Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sektor qarşısındakı öhdəlikləri ilə banklara tələbləri arasındakı fərq bu il avqust ayının sonuna 6,3 milyard manata çataraq ötən ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 2,2 dəfə artıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu şəraitdə təminatsız pul bazarı üzrə bençmark faizlər bir qədər azalmağa meyil edib. Belə ki, AZIR dərəcəsi üzrə orta günlük göstərici 2026-cı ilin iyul ayında 6,39 %, avqust ayında 6,28 %, sentyabr ayının ötən dövründə isə 6,02 % olub. Pul siyasəti alətləri maliyyə bazarlarında gedən proseslər və bank sistemindəki likvidlik göstəriciləri nəzərə alınmaqla tətbiq olunur.

    AMB likvidliyin idarə edilməsində əsasən 7 günlük depozit əməliyyatlarından istifadə edir. Bu əməliyyatların payı avqust ayının sonuna açıq bazar əməliyyatları üzrə sterilizasiya portfelinin strukturunda 70,8 % təşkil edib. Bununla yanaşı, AMB-nin not portfelinin məbləği də avqust ayının sonuna ötən ilin sonu ilə müqayisədə 4 dəfədən çox artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İzafi likvidlik

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