ADİF-ə üzv bankların reyestri yenilənib

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADİ) üzv bankların reyestri açıqlanıb.

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADİ) üzv bankların reyestri açıqlanıb.

"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, ötən il iyulun 24-də Mərkəzi Bankın qərarına əsasən "Naxçıvan Bank"ın lisenziyası ləğv olunduğu və bankın bazasında yaradılmış “E-Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT) lisenziya verildiyi üçün o, bu siyahıdan çıxarılıb.

"Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 27 yanvar 2025-ci il tarixinə olan reyestri aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur: