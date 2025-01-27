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ADİF-ə üzv bankların reyestri yenilənib

ADİF-ə üzv bankların reyestri yenilənib Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADİ) üzv bankların reyestri açıqlanıb.
Maliyyə
27 Yanvar , 2025 13:18
ADİF-ə üzv bankların reyestri yenilənib

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADİ) üzv bankların reyestri açıqlanıb.

"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, ötən il iyulun 24-də Mərkəzi Bankın qərarına əsasən "Naxçıvan Bank"ın lisenziyası ləğv olunduğu və bankın bazasında yaradılmış “E-Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT) lisenziya verildiyi üçün o, bu siyahıdan çıxarılıb.

"Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 27 yanvar 2025-ci il tarixinə olan reyestri aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur:

Reyestrə daxil olma tarixi

Bankın adı

1

30.07.07

ASC "XALQ"Bankı

2

30.07.07

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC

3

30.07.07

“ACCESSBANK” QSC

4

30.07.07

Melli İran Bankı Bakı filialı

5

30.07.07

"Azər-Türk Bank" ASC

6

30.07.07

"Bank of Baku" ASC

7

30.07.07

"Bank Respublika" ASC

8

30.07.07

"Kapital Bank" ASC

9

30.07.07

"YELO BANK" ASC

10

30.07.07

"Rabitəbank" ASC

11

30.07.07

"TURANBANK" ASC

12

30.07.07

"UNİBANK" KB ASC

13

30.07.07

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC

14

07.08.07

"Expressbank"ASC

15

10.09.07

"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC

16

04.12.07

"Bank Avrasiya" ASC

17

04.12.07

"Paşa Bank" ASC

18

16.01.09

"AFB BANK"ASC

19

26.02.09

BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

20

28.04.09

PREMIUM BANK ASC

21

15.04.10

Bank "BTB" ASC

22

15.05.15

"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC
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