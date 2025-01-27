ADİF-ə üzv bankların reyestri yenilənib

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (ADİ) üzv bankların reyestri açıqlanıb.
"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, ötən il iyulun 24-də Mərkəzi Bankın qərarına əsasən "Naxçıvan Bank"ın lisenziyası ləğv olunduğu və bankın bazasında yaradılmış “E-Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT) lisenziya verildiyi üçün o, bu siyahıdan çıxarılıb.
"Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Qanunun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 27 yanvar 2025-ci il tarixinə olan reyestri aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur:
|
Reyestrə daxil olma tarixi
|
Bankın adı
|
1
|
30.07.07
|
ASC "XALQ"Bankı
|
2
|
30.07.07
|
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC
|
3
|
30.07.07
|
“ACCESSBANK” QSC
|
4
|
30.07.07
|
Melli İran Bankı Bakı filialı
|
5
|
30.07.07
|
"Azər-Türk Bank" ASC
|
6
|
30.07.07
|
"Bank of Baku" ASC
|
7
|
30.07.07
|
"Bank Respublika" ASC
|
8
|
30.07.07
|
"Kapital Bank" ASC
|
9
|
30.07.07
|
"YELO BANK" ASC
|
10
|
30.07.07
|
"Rabitəbank" ASC
|
11
|
30.07.07
|
"TURANBANK" ASC
|
12
|
30.07.07
|
"UNİBANK" KB ASC
|
13
|
30.07.07
|
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC
|
14
|
07.08.07
|
"Expressbank"ASC
|
15
|
10.09.07
|
"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC
|
16
|
04.12.07
|
"Bank Avrasiya" ASC
|
17
|
04.12.07
|
"Paşa Bank" ASC
|
18
|
16.01.09
|
"AFB BANK"ASC
|
19
|
26.02.09
|
BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC
|
20
|
28.04.09
|
PREMIUM BANK ASC
|
21
|
15.04.10
|
Bank "BTB" ASC
|
22
|
15.05.15
|
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC