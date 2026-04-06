    ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

    Maliyyə
    • 06 aprel, 2026
    • 16:56
    ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

    ABB və Energetika Nazirliyi yanında Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (EMTA) arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Müqavilə müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsilə Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsini nəzərdə tutur.

    Müqaviləyə Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini Nərgizxanım Biləndərli və Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Samir Axundov imza atıb.

    Bu əməkdaşlıq ölkəmizdə müvafiq Fondun vəsaiti hesabına enerji effektivliyi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşviqi məqsədilə güzəştli kreditlərin verilməsinin əsasını qoyur.

    Tərəflər Fondun vəsaiti hesabına enerji effektivliyi üzrə tədbirlərin təşviqi və geniş müştəri kütləsinin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin bu imkanlardan faydalanması məqsədilə illik 5 % dərəcəsi ilə 15 ilə qədər müddətə, 10 milyon manata qədər məbləğdə güzəştli kreditlərin verilməsi imkanının yaradılması barədə razılığa gəliblər.

    Həmçinin güzəştli kreditlərin verilməsi, onların şərtləri, uçotunun aparılması, təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət (monitorinq), geri qaytarılması, eləcə də müvəkkil kredit təşkilatının Agentlik qarşısında hesabatlılığı ilə bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi məsələləri də razılaşdırılıb.

    Xatırladaq ki, Enerji effektivliyi fondu ölkə Prezidentinin 1 mart 2024-cü il tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Fondun vəsaitlərinin idarə olunmasını EMTA həyata keçirir.

    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Enerji effektivliyi fondu

    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC Energetika Nazirliyi Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Enerji effektivliyi fondu

