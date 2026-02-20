İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Sakramento" NBA-da tarixinin yeni antirekordunu müəyyənləşdirib

    Komanda
    • 20 fevral, 2026
    • 15:21
    Sakramento NBA-da tarixinin yeni antirekordunu müəyyənləşdirib

    "Sakramento" NBA-da ardıcıl məğlubiyyət sayına görə tarixinin yeni antirekordunu müəyyənləşdirib.

    "Report" yarışın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda "Orlando"ya 94:131 hesabı ilə uduzaraq ardıcıl 15-ci məğlubiyyətini alıb.

    "Sakramento" bununla da "Sinsinnati Royals" adı altında çıxış etdiyi 1959/1960 və 1971/1972 mövsümlərində qeydə alınan 14 oyunluq məğlubiyyət seriyasını geridə qoyub.

    Komandanın liderləri Domantas Sabonis və Zak Lavin zədə səbəbindən 2025/2026 mövsümünün qalan hissəsini buraxmalı olacaqlar. Hazırda 12 qələbə və 45 məğlubiyyəti olan "Sakramento" Qərb Konfransında sonuncu pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, NBA tarixində ardıcıl məğlubiyyət rekordu 28 matça bərabərdir. Bu nəticə "Filadelfiya" (2014/2015 və 2015/2016) və "Detroyt"a (2023/2024) məxsusdur.

