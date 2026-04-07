    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasındakı ilk oyununda uduzub

    Komanda
    • 07 aprel, 2026
    • 21:23
    Sabahın U-18 komandası Çempionlar Liqasındakı ilk oyununda uduzub

    "Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında mübarizəyə start verib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi B qrupundakı ilk oyununda Bosniya və Herseqovinanın "İqokea" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Laktasi şəhərində baş tutan qarşılaşma rəqibin 88:58 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Azərbaycan təmsilçisi qrupdakı növbəti oyununu sabah "Porşe BBA Lyudviqsburq"a (Almaniya) qarşı keçirəcək.

    Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, qrup qalibləri yarımfinala vəsiqə qazanacaq. İkinci yeri tutanlar 5-8, sonuncu yerin sahibləri isə 9-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlar.

    Son xəbərlər

    22:25

    İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb

    Region
    22:14

    KİV: İsrail Tehranda İran rəsmilərinin görüş yerinə aviazərbə endirib

    Region
    22:04

    Valdas Dambrauskas: "Oyunun gedişinə görə haqq etdiyimiz qələbəni qazandıq"

    Futbol
    22:02

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Trampın İran sivilizasiyasını məhv etməklə bağlı sözləri qəbuledilməzdir

    Region
    21:52

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin açıq məşqi keçirilib

    Fərdi
    21:49
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında özbək və qırğız yazıçılarla görüş keçirilib

    Ədəbiyyat
    21:39
    Foto

    AFFA-da Region Liqası klubları üçün xüsusi dövr iclası keçirilib

    Futbol
    21:33

    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi növbəti dəfə Moldovanı məğlub edib

    Futbol
    21:32
    Foto

    TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 13-cü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti