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    "Sabah"a uduzduğu üçün "Trabzonspor" məşqçi ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    • 11 noyabr, 2026
    • 07:46
    Sabaha uduzduğu üçün Trabzonspor məşqçi ilə yollarını ayırıb

    "Trabzonspor" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə "Sabah"a məğlub olduğu üçün baş məşqçi Selçuk Ernakla yolları ayrıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    "Basketbol komandamızda baş məşqçi olan Selçuk Ernak vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Ona bundan sonrakı karyerasında uğurlar arzulayırıq", - klubdan bildirilib.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında reallaşan görüş "Sabah"ın qalibiyyəti ilə bitib - 91:72.

    Sabah BK Trabzonspor BK FIBA Çempionlar Liqası Basketbol
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