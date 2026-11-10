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    "Sabah" basketbol komandası "Trabzonspor"u məğlub edib

    Komanda
    • 10 noyabr, 2026
    • 21:56
    Sabah basketbol komandası Trabzonsporu məğlub edib

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Bakıda Türkiyənin "Trabzonspor" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Milli Gimnastika Arenasındakı görüş "Sabah"ın qalibiyyəti ilə bitib - 91:72.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan təmsilçisi III turda Fransanın "Nanter 92" klubunu məğlub edib - 87:80. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.

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    "Sabah" basketbol komandası "Trabzonspor"u məğlub edib
    Komanda
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