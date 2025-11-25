İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Komanda
    • 25 noyabr, 2025
    • 19:15
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" UNEC ilə üz-üzə gəlib.

    "Murov Az Terminal"ın idman zalında baş tutan matç qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçında "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"ə qalib gəlib - 3:2. Tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.

