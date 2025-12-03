Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turu "DH Volley"in qələbəsi ilə başlayıb
Komanda
- 03 dekabr, 2025
- 20:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.
"DH Volley" və "Gənclər" kollektivlərinin duelində birincilər 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.
Matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.
