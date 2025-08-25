Haqqımızda

"Neftçi" xorvatiyalı basketbolçu ilə anlaşıb

"Neftçi" xorvatiyalı basketbolçu ilə anlaşıb "Neftçi" basketbol komandası daha bir legionerin transferini rəsmiləşdirib.
Komanda
25 avqust 2025 15:26
Neftçi xorvatiyalı basketbolçu ilə anlaşıb

"Neftçi" basketbol komandası daha bir legionerin transferini rəsmiləşdirib.

Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

Xorvatiyalı oyunçu Toni Perkoviç növbəti mövsümdə komandanın formasını geyinəcək.

27 yaşlı müdafiəçi 2016–2019-ci illərdə Xorvatiyanın tanınmış "Cedevita" klubunda çıxış edib. O, həmçinin karyerası ərzində "Split" və "Orlean" klublarının uğurları üçün çalışıb. Son mövsümü isə İtaliyanın "Forli" klubunda keçirib.

Qeyd edək ki, Toni Perkoviç Xorvatiya millisinin heyətində də çıxış edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası "Нефтчи" достиг соглашения с хорватским баскетболистом

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi