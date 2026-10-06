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    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə start verir

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:36
    Neftçi FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə start verir

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə bu gün mübarizəyə start verir.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" H qrupunda Yunanıstanın "Mikonos" kollektivinin qonağı olacaq.

    Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, H qrupunda "Oradya" (Rumıniya), "Fribur Olimpik" (İsveçrə), VEF (Latviya) və "Lokomotiv" (Plovdiv, Bolqarıstan) komandaları da yer alıblar.

    Neftçi BK Mikonos BK FIBA Avropa Kuboku
    MiniBoss
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