Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub
Komanda
- 14 yanvar, 2026
- 19:09
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə bir matç keçirilib.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində "Gənclər"lə qarşılaşan "Murov Az Terminal" 3:0 hesablı qələbə qazanıb.
Son xəbərlər
19:32
Ölkənin I bankı cəmi gəlirlilik üzrə 2025-ci ilin lideridirMaliyyə
19:30
Foto
Azərbaycan və İsrail süni mayalanma mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edibASK
19:28
Foto
Mədəniyyət Nazirliyində "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüş keçirilibMədəniyyət siyasəti
19:21
Qətər hərbçilərin bir hissəsinin "Əl-Udeyd" bazasından çıxarıldığını təsdiqləyibDigər ölkələr
19:09
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulubKomanda
19:03
Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edibDigər ölkələr
19:01
Foto
Culfada 2025-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilibDaxili siyasət
18:56
Foto
Azərbaycan Beynəlxalq Ayder Forumunda təmsil olunurRegion
18:49