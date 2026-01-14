İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub

    Komanda
    • 14 yanvar, 2026
    • 19:09
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə bir matç keçirilib.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində "Gənclər"lə qarşılaşan "Murov Az Terminal" 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    19:32

    Ölkənin I bankı cəmi gəlirlilik üzrə 2025-ci ilin lideridir

    Maliyyə
    19:30
    Foto

    Azərbaycan və İsrail süni mayalanma mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    ASK
    19:28
    Foto

    Mədəniyyət Nazirliyində "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüş keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:21

    Qətər hərbçilərin bir hissəsinin "Əl-Udeyd" bazasından çıxarıldığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:09

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulub

    Komanda
    19:03

    Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edib

    Digər ölkələr
    19:01
    Foto

    Culfada 2025-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    18:56
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Ayder Forumunda təmsil olunur

    Region
    18:49

    Bakıda "brend saat" satdığını deyərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti