    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulacaq

    Komanda
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:56
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulacaq

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə bir matç keçiriləcək.

    "Gənclər" "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da başlayacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Gənclər" voleybol klubu "Murov Az Terminal" IX tur Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

