Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX tura yekun vurulacaq
Komanda
- 14 yanvar, 2026
- 09:56
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə bir matç keçiriləcək.
"Gənclər" "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da başlayacaq.
