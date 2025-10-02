III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub
Komanda
02 oktyabr, 2025
- 20:30
Azərbaycanın 17 yaşadək oğlanlardan ibarət voleybol komandası III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistanla qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan matç qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Digər görüşdə isə Belarus Qırğızıstana 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
