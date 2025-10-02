İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub

    Komanda
    02 oktyabr, 2025
    • 20:30
    III MDB Oyunları: Azərbaycan Özbəkistana məğlub olub

    Azərbaycanın 17 yaşadək oğlanlardan ibarət voleybol komandası III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistanla qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan matç qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Digər görüşdə isə Belarus Qırğızıstana 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

