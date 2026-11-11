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    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" Yunanıstan klubuna qalib gəlib

    Komanda
    • 11 noyabr, 2026
    • 22:06
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi Yunanıstan klubuna qalib gəlib

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti matçını keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, H qrupunda "Mikonos"la (Yunanıstan) qarşılaşan "ağ-qaralar" 84:80 hesablı qələbə qazanıb.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında keçirilib.

    Qeyd edək ki, buna qədər keçirdiyi 5 oyunun hər birində uduzan "Neftçi" hazırda qrupda sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Komanda növbəti matçını noyabrın 18-də Latviya təmsilçisi "Riqa"ya qarşı keçirəcək.

    FIBA Avropa Kuboku Neftçi BK Milli Gimnastika Arenası
    Neftchi beat Mykonos 84–80 for first FIBA Europe Cup win
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