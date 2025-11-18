İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcək

    Komanda
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:10
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcək

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan yığma ilk olaraq Peru ilə üz-üzə gələcək.

    Qrupun digər görüşlərində ABŞ İspaniya ilə, FIDE komandası ilə Qazaxıstanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 24-də başa çatacaq.

    Azərbaycanın şahmat millisi dünya çempionatı Peru Linares

    Son xəbərlər

    10:10

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcək

    Komanda
    10:07

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:06

    Con Herbst: ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırması regional əlaqələrə xidmət edir

    Xarici siyasət
    10:05

    Azərbaycanda dövlətə məxsus çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    ASK
    10:04
    Foto

    "Bank Respublika" inkişafını davam etdirir: Göyçayda 40-cı filialını istifadəyə verdi

    ASK
    10:04

    Con Herbst: ABŞ Azərbaycanın iştirakı ilə "C5+1" formatının "C6+1"ə genişləndirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    10:03

    Azərbaycan millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Latviyaya yollanıb

    Komanda
    10:02

    AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

    İnfrastruktur
    10:00
    Foto

    Aqrar Xidmətlər Agentliyi SAT-1 serotipinə qarşı tədbirlərə başlayıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti