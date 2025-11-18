Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcək
Komanda
- 18 noyabr, 2025
- 10:10
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan yığma ilk olaraq Peru ilə üz-üzə gələcək.
Qrupun digər görüşlərində ABŞ İspaniya ilə, FIDE komandası ilə Qazaxıstanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.
Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 24-də başa çatacaq.
