Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək mundialın əsas favoritləri Azərbaycan və Argentina yığmalarıdır"
- 10 sentyabr, 2025
- 11:06
2026-cı ildə Bakıda təşkil olunacaq çövkən üzrə dünya çempionatının əsas favoritləri Azərbaycan və Argentina yığmalırıdır.
Bunu "Report"a açıqlamasında Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının icraçı direktoru Fərid Eyvazov deyib.
O, dünya çempionatında Azərbaycan yığmasının şanslarını dəyərləndirib:
"Dünya miqyasında Argentina ən güclü komanda hesab olunur. Çövkənin bütün növlərində bu ölkə lider mövqedədir və rəqiblərindən xeyli fərqlənir. Paytaxt Buenos-Ayresin, demək olar ki, hər bölgəsində polo meydanlarının mövcudluğu bu idmana verilən önəmin bariz göstəricisidir. Bakıda təşkil olunacaq çövkən üzrə dünya çempionatının əsas favoriti Argentina yığmasıdır. Fikrimcə, finalda məhz Argentina və Azərbaycan qarşılaşacaq. Hazırda bu iki komanda çempionluğa ən real namizədlərdir".
Qurum rəsmisi Azərbaycan komandasının Avropa və Asiya təmsilçilərindən daha güclü olduğunu vurğulayıb:
"Avropa çempionatında ikinci və üçüncü yerləri tutan komandalar – Malta və Polşa da dünya çempionatında iştirak hüququ qazanıblar. Mövcud vəziyyətə əsasən, demək olar ki, Azərbaycan bu komandaları artıq geridə qoyub və onlardan güclüdür. Asiya çempionatının nəticələrinə görə Özbəkistan və Pakistan da rəqiblər sırasında yer alıb. Bununla belə, Azərbaycan daha ağıllı oyun üslubu, taktiki yanaşma, dinamizm və sürət ilə fərqlənir".
İcraçı direktor Afrika komandalarının oyunlarını izləmək imkanı olmadığını söyləyib:
"Qarşıda iki böyük turnir var – Cənubi Amerika çempionatı Buenos-Ayresdə, Afrika çempionatı isə Nigeriyada keçiriləcək. Afrikada polo idman növü mövcuddur, lakin hələlik həmin bölgənin komandalarının oyununu yaxından izləmək imkanım olmayıb. Buna görə də onların səviyyələri barədə fikir bildirmək çətindir".
Qeyd edək ki, çövkən üzrə II dünya çempionatı 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək. Mundialda ümumilikdə 9 komandanın iştirakı gözlənilir. Bir komanda isə Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının xüsusi dəvəti ilə turnirə qatılacaq.